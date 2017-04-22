Как выглядит сегодня газон арены "Санкт-Петербург"

Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось о проблемах с полем на стадионе, генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявлял, что окончательно поле будет готово в мае. Сегодня стало известно, что на угловом флажке есть вставка с искусственным газоном.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи