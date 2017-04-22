Как выглядит сегодня газон арены "Санкт-Петербург"

Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург".
Ранее сообщалось о проблемах с полем на стадионе, генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявлял, что окончательно поле будет готово в мае. Сегодня стало известно, что на угловом флажке есть вставка с искусственным газоном.
Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
В это слабо верится, но до исторического события осталось полтора часа! pic.twitter.com/0QJBhxi2XU– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.
Зона у углового флажка вблизи. Сойдёт! pic.twitter.com/6KoRaoe4gN– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.
Мы нашли крашеный гравий. Значит ли это, что трава тоже не зелёная? pic.twitter.com/fCBNAIMNDT– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.