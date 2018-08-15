Как вратарь "Оренбурга" продал Яна Облака в "ПСЖ"

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов рассказал "СЭ", как однажды представился иностранному журналисту братом голкипера "Атлетико" Яна Облака и рассказал, где тот продолжит карьеру.

- Внешне вы похожи на голкипера "Атлетико" Яна Облака.

– Ну вот видите, какой я интересный. Меня и внуком Льва Ивановича называли, и с Облаком сравнивали. При этом я остаюсь самим собой, Евгением Фроловым. Внешне действительно чем-то похож на словенского вратаря. Не так давно даже произошла очень веселая история.

– Расскажите.

– Перед стартом чемпионата я приехал в отпуск в Саранск. Там базировалась сборная Панамы. Ко мне подходит их журналист и начинает задавать вопросы по-испански. Я показываю ему, что не понимаю. Тогда он говорит мне: "Вы Ян Облак?"

– А вы?

– Ответил, что я его родной брат и приехал сюда по семейным делам. Представляете, он в это поверил и начал расспрашивать, где Ян продолжит карьеру.

– И куда вы продали вратаря "Атлетико"?

– Сказал, что я только что приехал из Парижа и что мой брат, возможно, перейдет в "ПСЖ". Журналист реально очень обрадовался (смеется). Такой вот добрый розыгрыш. В итоге потом вместе посмеялись, мило пообщались. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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