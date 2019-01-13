Как тренируется "Спартак" на сборах в ОАЭ. Отвечает тренер

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов рассказал про тренировочный процесс красно-белых на сборе в ОАЭ. По его словам, сегодняшняя тренировка носила восстановительный характер.

– Тренировка носила в первую очередь восстановительный характер, - цитирует Кузнецова официальный сайт "Спартака". - После вчерашней серьезной нагрузки мы дали ребятам эмоционально разгрузиться, они получили заряд позитива. Но при этом задания были на исполнение, то есть требовалось проявить технические навыки. Плюс важен был соревновательный момент, ведь мы поделили ребят на две команды.

– Игроки отмечают в интервью, что в тренировках стало больше работы с мячом. И некоторые болельщики опасаются: как бы это потом не сказалось на физике...

– Зря опасаются. К примеру, вчера двусторонняя игра проходила на все поле. И физической подготовки это требовало приличной. Просто мы стараемся сделать так, чтобы футболисты получали нагрузку не просто через бег, а через игру, через упражнения с мячом. Так ее гораздо легче переносить.

– Это первый сбор для вашего тренерского штаба. Довольны тем, как прошел стартовый отрезок подготовки?

– Да, видно что все игроки соскучились по футболу, максимально отдаются работе на каждой тренировке, в каждом упражнении. Никто не хочет проигрывать. Это показатель того, что есть борьба за место в составе и здоровая конкуренция.

– В Дубай со "Спартаком" отправилось несколько новичков: вернулся после двухлетней паузы Гулиев, из "Чертанова" пришли Глушенков и Умяров, предстоит знакомство с Россией Айртону. Как проходит их адаптация?

– Важно, что атмосфера хорошая. Те, кто постарше и уже давно в команде, очень доброжелательны, помогают молодым и новичкам. Я могу судить со стороны, но мне кажется, всех приняли хорошо, ребята адаптируются и пытаются составлять конкуренцию старожилам.