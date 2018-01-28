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Как "Спартак" выводит Луиза Адриану на ударную позицию. Видео

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"Спартак" продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимнего перерыва. Команда тренируется в Марбелье. Сегодня красно-белые отрабатывали вывод нападающего Луиза Адриану на ударную позицию.  

Напомним, что на втором сборе в Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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баламошка

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