Как "Спартак" выводит Луиза Адриану на ударную позицию. Видео

"Спартак" продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимнего перерыва. Команда тренируется в Марбелье. Сегодня красно-белые отрабатывали вывод нападающего Луиза Адриану на ударную позицию.

Напомним, что на втором сборе в Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты". (Филипп ПАПЕНКОВ)