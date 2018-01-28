Как "Спартак" выводит Луиза Адриану на ударную позицию. Видео

"Спартак" продолжает подготовку к возобновлению сезона после зимнего перерыва. Команда тренируется в Марбелье. Сегодня красно-белые отрабатывали вывод нападающего Луиза Адриану на ударную позицию.
Напомним, что на втором сборе в Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Как выводить Луиза Адриану на ударную позицию. pic.twitter.com/e1s7ECBklA– Филипп Папенков (@PippoGranato) 28 января 2018 г.
баламошка
Судя по всему, съёмка велась каким-то шпиёном. Дистанция 10 км.
14:11