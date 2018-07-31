Как "Спартак" обыграл "Оренбург". Видео

🎥 #СпартакОренбург. Лучшие моменты субботнего вечера



Эмоции от ожидания встречи с любимыми футболистами и их победы, яркие моменты игры - все это попало в кадр нашей камеры. 😉



🔴⚪️ Смотрим и переживаем победу заново. Полное видео здесь 👇🏻https://t.co/lKWcSbqXXY pic.twitter.com/r4js33xt1d