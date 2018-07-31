Как "Спартак" обыграл "Оренбург". Видео

"Спартак" представил видеоролик, посвященный событиям матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил новичок красно-белых Самюэль Жиго.
🎥 #СпартакОренбург. Лучшие моменты субботнего вечера– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 июля 2018 г.
Эмоции от ожидания встречи с любимыми футболистами и их победы, яркие моменты игры - все это попало в кадр нашей камеры. 😉
🔴⚪️ Смотрим и переживаем победу заново. Полное видео здесь 👇🏻https://t.co/lKWcSbqXXY pic.twitter.com/r4js33xt1d