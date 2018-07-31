09:20 | Футбол — РПЛ

Как "Спартак" обыграл "Оренбург". Видео


"Спартак" представил видеоролик, посвященный событиям матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил новичок красно-белых Самюэль Жиго.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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