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Как совет директоров "Локо" проголосовал за Семина

 
Юрий СЕМИН с Кубком России-2016/17.Совет директоров "Локо" оставил Семина главным тренером

По информации "СЭ", совет директоров "Локомотива" большинством голосов решил оставить Юрия Семина на посту главного тренера команды.

При этом на заседании совета директоров состоялась дискуссия о результате команды в чемпионате страны. В итоге члены совета директоров провели голосование, и победа Семина не была единогласной.

Таким образом, совет директоров утвердил продление контракта со специалистом сроком на один год. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что в прошлом сезоне железнодорожники заняли восьмое место в премьер-лиге и выиграли Кубок России.

Юрий Семин: "Обсудили итоги сезона. Решения? Какие решения? //
Совет директоров "Локо" оставил Семина главным тренером

Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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