22:52 | Футбол — РФПЛ

Как Семин подписывал новый контракт с "Локомотивом". Видео

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Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео с подписания нового контракта между клубом и главным тренером команды Юрием СеминымСегодня 70-летний специалист подписал соглашение по схеме 1+1.

По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России. 

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Меркатор

Вот сейчас бы и оставить этих крикунов с ба-альшим носом. "Зенит" и "Арсенал", помогайте. Будет очень забавно.

23:29

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