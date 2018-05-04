Как Семин подписывал новый контракт с "Локомотивом". Видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео с подписания нового контракта между клубом и главным тренером команды Юрием Семиным. Сегодня 70-летний специалист подписал соглашение по схеме 1+1.
По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.
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Палыч с нами! ❤💚🤘🏻 pic.twitter.com/kqioLMOqjX– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.
Меркатор
Вот сейчас бы и оставить этих крикунов с ба-альшим носом. "Зенит" и "Арсенал", помогайте. Будет очень забавно.
23:29