Как Семин подписывал новый контракт с "Локомотивом". Видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео с подписания нового контракта между клубом и главным тренером команды Юрием Семиным. Сегодня 70-летний специалист подписал соглашение по схеме 1+1.

По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.

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