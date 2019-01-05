Как сбросить новогодние килограммы. Рецепт от жены Погребняка

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, в своем Инстаграме дала совет всем, кто желает похудеть после новогодних праздников. Она описала свой рацион на ближайшие две недели.

– Отдых подходит к концу, – написала Погребняк. – Каникулы были волшебными. По приезду в Москву начинаю правильно питаться:

Завтрак, обед, ужин (без перекусов);

Завтрак: за 30 мин до еды стакан теплой воды с лимоном;

На сам завтрак белковый омлет;

Обед: отварная рыба, курица или креветки с салатом! Салат заправляем лимонным соком;

Ужин: такой же как обед;

2 недели только такое питание.