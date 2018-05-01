Как прошла презентация новой песни Шнурова о "Зените". Видео

"Зенит" на странице в Инстаграме опубликовал видеоролик о презентации новой песни лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, посвященной сине-бело-голубым. Премьера состоялась в воскресенье, 29 апреля, перед началом матча 28-го тура чемпионата России между питерцами и ЦСКА (0:0).

За два тура до конца турнира сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отставание от второй строчки, которая гарантирует прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов на следующий сезон, составляет 3 очка.

В 29-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Локомотивом" (5 мая, начало – 16.30 по московскому времени). В 30-м туре команда Роберто Манчини дома сыграет со "СКА-Хабаровск" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on May 1, 2018 at 7:26am PDT

"В Питере пять". Все песни Шнура о спорте //

Шнуров написал новую песню, посвященную "Зениту"