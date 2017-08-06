Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"

Во время матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на видео зафиксировано как минимум два случая столкновений ОМОНа и болельщиков команд. В первом случае отряд атаковал группу болельщиков "Спартака" и использовал резиновые дубинки.
Во втором случае сотрудники правопорядка атаковали двух болельщиков в коридоре стадиона "Санкт-Петербург". Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.
🔥Омоновец бьет КБ дубинкой! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/gkF2lYKO3V– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
А вот и мусора в перерыве. pic.twitter.com/fginCU5dtm– Katrin (@Superskaya) 6 августа 2017 г.
mallwen
Таких хранителй порядка самих неплохо было бы дубинками...
22:12 6 августа
drJekil
Чего-то ОМОН какой-то хлиплый, даже болельщиков Динамо не переплюнул. Нафига тут эта тема. Народ и так на эмоциях. По сути мелочь, но вкинуть надо ж было. Включи мозги журналист.
22:09 6 августа
Левша
Что-то не видно болельщиков,ни атрибутики,ничего,чтобы говорило о причастности к футболу.
22:06 6 августа
баламошка
Зверьё.
22:05 6 августа
MrSmith1982
МУСОРА ПОЗОРНЫЕ
22:04 6 августа
green-euro
бей свиней спасай Россию
22:03 6 августа
Старожил футбола
ДИКАРИ!!!
22:02 6 августа
vi4
как бил? правильно! ) со скотинкой по другому никак! )))))
22:01 6 августа
Dimos*
модер с-экса , ожидал поддержки акаб от читателей , а тут устал наверное быны выписывать бедолога )
21:55 6 августа
Gonzo_7
А кто трет комменты?
21:51 6 августа
Medved.
жаль не всех фанов отметелили
21:51 6 августа
Dimos*
космонавты безголовые , им до балды кого , чем и за что ... гоблины , че
21:49 6 августа
apv52
бьют не болельщиков, а спартаковскую помойку
21:48 6 августа
marksan
Посмотрел ролик и кроме бегущих ментов и спокойно сидящих людей за 21 секунду не увидел? Кто врёт?
21:46 6 августа