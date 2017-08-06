Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"

Во время матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на видео зафиксировано как минимум два случая столкновений ОМОНа и болельщиков команд. В первом случае отряд атаковал группу болельщиков "Спартака" и использовал резиновые дубинки.

Во втором случае сотрудники правопорядка атаковали двух болельщиков в коридоре стадиона "Санкт-Петербург". Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.