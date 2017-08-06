21:37 6 августа | Футбол — РФПЛ

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"

16

Во время матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на видео зафиксировано как минимум два случая столкновений ОМОНа и болельщиков команд. В первом случае отряд атаковал группу болельщиков "Спартака" и использовал резиновые дубинки.

Во втором случае сотрудники правопорядка атаковали двух болельщиков в коридоре стадиона "Санкт-Петербург". Отметим, что одного из фанатов сотрудники ОМОНа били палками и кулаками.

16
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

mallwen

Таких хранителй порядка самих неплохо было бы дубинками...

22:12 6 августа

drJekil

Чего-то ОМОН какой-то хлиплый, даже болельщиков Динамо не переплюнул. Нафига тут эта тема. Народ и так на эмоциях. По сути мелочь, но вкинуть надо ж было. Включи мозги журналист.

22:09 6 августа

Левша

Что-то не видно болельщиков,ни атрибутики,ничего,чтобы говорило о причастности к футболу.

22:06 6 августа

баламошка

Зверьё.

22:05 6 августа

MrSmith1982

МУСОРА ПОЗОРНЫЕ

22:04 6 августа

green-euro

бей свиней спасай Россию

22:03 6 августа

Старожил футбола

ДИКАРИ!!!

22:02 6 августа

vi4

как бил? правильно! ) со скотинкой по другому никак! )))))

22:01 6 августа

Dimos*

модер с-экса , ожидал поддержки акаб от читателей , а тут устал наверное быны выписывать бедолога )

21:55 6 августа

Gonzo_7

А кто трет комменты?

21:51 6 августа

Medved.

жаль не всех фанов отметелили

21:51 6 августа

Dimos*

космонавты безголовые , им до балды кого , чем и за что ... гоблины , че

21:49 6 августа

apv52

бьют не болельщиков, а спартаковскую помойку

21:48 6 августа

marksan

Посмотрел ролик и кроме бегущих ментов и спокойно сидящих людей за 21 секунду не увидел? Кто врёт?

21:46 6 августа