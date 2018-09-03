Как оценить трансферы «Динамо”? Отвечает Роман Широков

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков – об усилении команды в летнее трансферное окно.

– В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены, – сообщил Широков. – Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаузинью и Мигеля Кардозу, считаю, цель достигнута. Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе гол+пас. Кардозу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности. Хотели взять еще и третьего новичка, не крайнего хава, но по ряду причин не получилось. Но мы ждем и внутреннего усиления – в первую очередь возвращения в строй Антона Терехова, на которого возлагаем большие надежды. (Дмитрий СОМОВ)

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