Как Обляков отнесся к анонсу своего перехода в ЦСКА в "Поле чудес"? Отвечает сам игрок

Новичок ЦСКА Иван Обляков в интервью клубному телевидению рассказал, почему решил выступать за армейцев под 98-м номером. Также полузащитник отметил, что ему понравилась атмосфера во время дебюта в составе красно-синих в 6-м туре чемпионата России против "Урала" (4:0).

– Какие амбиции на этот сезон? Команда новая, но вам наверняка хочется играть...

– Конечно, хочется приносить пользу команде. Надеюсь, тренер будет мне доверять и я оправдаю его доверие и буду радовать болельщиков вместе с командой. Думаю, мы должны добиться неплохих результатов.

– Как вам поддержка трибун на домашнем стадионе?

– Поддержка трибун всегда приятна. Они гонят вперед. Ты играешь с удвоенной энергией и хочешь победить.

– Какие-то цифры для себя наметили с точки зрения статистики? Сколько хотите сыграть, забить, отдать? Для атакующего игрока это важно.

– В каждом матче хочется выходить в стартовом составе и в каждом матче хочется забивать голы. Думаю, этого любой хочет. И просто стараться побольше моментов создавать, отдавать голевые передачи и забивать.

– Объясните выбор игрового номера – 98-й. Это год рождения, или что-то большее?

– Да, это мой год рождения.

– Как отреагировали на вашу мини-презентацию в соцсетях? Там было "Поле чудес".

– Да, видел. С улыбкой отреагировал. Это юмор, я к нему хорошо отношусь.