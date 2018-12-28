Как не растолстеть в отпуске. Рецепт от Марии Погребняк

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию с отдыха. Она рассказала, как приводила себя в форму к Новому году.

– Девочки, признавайтесь, как худели к Новому году, получилось или нет? – написала Погребняк. – Почистили перышки к Новому году?

Я перед отпуском старалась питаться правильно, исключила совсем хлеб, макаронные изделия, сладкое (оставила только фрукты, мед) жирное!

Готовила себе отварную (на гриле) рыбу или курицу, ела много овощных салатов с добавлением киноа! Дома каждый день качала пресс, делала приседы!