Как "Краснодар" заявил Абаева вне заявочного периода

Сегодня "Краснодар" арендовал до конца сезона вратаря "Локомотива" Илью Абаева, сделав это вне заявочного периода. Регламент по статусу и трансферам РФС допускает в порядке исключения подобную практику в случае "заболевания/травмы футболиста-профессионала, являющегося вратарем, повлекшего его временную нетрудоспособность более 30 календарных дней вне соответствующего регистрационного периода".

Как стало известно, голкипер "быков" Станислав Крицюк, замененный в конце матча 23-го тура чемпионата ("Краснодар" победил "Рубин" - 1:0), получил травму (растяжение мышцы) и, с большой долей вероятности, не сможет выйти на поле до конца текущего сезона. Именно поэтому "Краснодар" и получил возможность заявить Абаева вне заявочного периода. (Сергей ЕГОРОВ)

"Краснодар" арендовал у "Локомотива" Абаева