Как Кононов уходил в "Спартак". Защитник "Арсенала" Беляев все рассказал

Защитник "Арсенала" Максим Беляев в эфире программы "8-16" на канале "Матч Премьер" ответил на серию вопросов о переходе главного тренера Олег Кононов в "Спартак". Сегодня специалист официально возглавил красно-белых, его последней игрой в Туле стала пятничная встреча чемпионата с "Анжи" в 14-м туре (2:0).

Ведущие задали Беляеву серию вопросов. Среди них – сколько раз Кононов прощался с командой, насколько футболистов отвлекали разговоры об уходе специалиста, как туляки поехали на выезд в Грозный на кубковую игру без тренера, объявляли ли в автобусе о замене и как на его возвращение в аэропорту отреагировали футболисты, что было до и после матча с "Анжи" и так далее.

– Всю информацию мы узнавали из интернета. Как и вы. Инсайдеров у нас в команде не было, – сказал Беляев. – Мы все профессионалы, как и главный тренер, все свое дело выполняем от и до. Олег Георгиевич был с нами до конца, до финального свистка матча с "Анжи", профессионально выполнял обязанности, никто не чувствовал, что он скоро может нас покинуть.

Мы к нему не подходили и не спрашивали. Были шутки на тренировках или перед ними. Не более.

Информация об уходе тренера на нас ни коим образом не влияла. Мы должны играть и показывать свое лицо в любом случае. Если будем выходить на матчи спустя рукава, болельщики не поймут, мы же и для них играем.

По поводу выезда в Грозный, давайте расставлю все точки над "и". Ситуация такая: когда мы едем на выезд, всем не обязательно ехать в автобусе. Игроки и тренеры могут добираться самостоятельно, главное – приехать в аэропорт в нужное время. Только треть команды была в автобусе в тот день. В назначенное время все собрались и вместе вылетели в Грозный. Я был в автобусе. Не могу подтвердить, что нам сказали: Кононов не летит в Грозный. Мы потренировались – и сразу поехали в аэропорт.

После матча с "Анжи" поблагодарили друг друга. Тепло обнимались, говорили слова поддержки. Очень жалко было прощаться с Олегом Георгиевичем. Мы все к нему привязались. Как и он к нам. Хорошо, что Олег Георгиевич ушел в "Спартак" на такой положительной ноте.

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