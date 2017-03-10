Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов

Открывающий программу 19-го тура премьер-лиги матч "Арсенал" – "Урал" запомнится игрой вратаря гостей Николая Заболотного.
Действия голкипера были неудачными, экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин написал в твиттере:
– Заболотный не особо хочет сегодня ловить.
Заболотный не особо хочет сегодня ловить... #АрсеналУрал– Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) March 10, 2017
ПЕРВЫЙ ГОЛ. 19-Я МИНУТА
Арбитр назначает пенальти в ворота "Урала". Расич бьет низом – мяч летит в ту же сторону, куда падает и Заболотный. Вратарь кладет руку в сторону мяча, но не успевает его достать.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) March 10, 2017
ВТОРОЙ ГОЛ. 61-Я МИНУТА
Бурмистров со штрафного навешивает в штрафную – мяч попадает в голову Расичу и летит в угол, в который падает и голкипер Заболотный. Ему не удается отбить мяч.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) March 10, 2017
Сергей ЕГОРОВ
RSDsouth
1- й гол : упал по центру,открыл все углы ; 2-й гол : заранее проверил насколько открыл левый от себя угол ( на видео видно ).
23:31
RobertH
Стриж,это точно.Быстро все забыли,чё творил судья ,когда вытаскивал Барселону,и дружно все переключились на якобы спецом пропущенные мячи вратарем Урала....Смешно.
23:27
Алый Дракон
Я тоже не увидел ничего криминального... Странный коммент Руслана - он свечку держал, когда Заболотный, типа, "принял решение", типа "специально" пропускать?)... Нигматуллин лично видел, как Заболотный ставил у буков, или деньги принимал за сдачу матча?...
23:25
rusfed 2.0
Он не в угол бросился, а лег туда где стоял, нет? ))
23:23
Artemonius
Голы как голы,ничего криминального нет в них...а я то думал....
23:15
Новоуепинни
Нигматулин сразу видно знаток. Разбирается.
23:15
kim-1965
Тот ли это Заболотный, который специально голы пропускал в ворота Спартака, в матче с Зенитом?
23:14
vatnik
идиоты, для наживы сливать надо было арсеналу после 1-0, когда кэф 12 был или пропускать от Урала и потом выигрывать
23:12
redgy
и что такого в этих голах? сэ подкармливает свою основную аудиторию - помешанных на догах людишек
22:58
RSDsouth
Нет, ну зачем самому честному Чемпионату все это ?
22:56
kaduly
Акинфеев еще смешнее пропускает
22:54
pushgun
Бред полнейший и печально, что его бывший вратарь пишет! Иж ты пенальти не отбил специально... Ничего глупее этих высказываний не слышал.
22:51
гог
Очередной товарняк урала.
22:50
Стриж
...притянуто за уши. ИМХО. Коли уж хотите ловить "договорняки" - то вон, спросите немецкого турка, который Барселоне насудил 6-1. )))
22:50
Avon151281
И в чем вратарь накосячил??? Ну не спас,но и мячи были далеко не лайт. Далеко не каждый бы вытащил,очень далеко
22:42
Николай ВасильевичЪ
Гриша сказал,что Заболотный был не в себе,,,Хрень полная,у буков сделал ставку нв проигрыш Урала,продажный вратаришко)))
22:40
Птицuk
Несуразный клуб Урал. Так всегда бывает, когда люди занимаются не своим делом. Какой нафиг футбол в краю, где 8 месяцев - зима? Развивайте лучше хоккей, для этого есть все условия. Даже ту коробку, в которой не хотят играть другие команды, надо переделать для хоккея, пусть пацаны играют. Энергию Гриши Иванова да на хоккей бы направить - играл бы сейчас Авто вместо Металлурга...
22:36