Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов

Открывающий программу 19-го тура премьер-лиги матч "Арсенал" – "Урал" запомнится игрой вратаря гостей Николая Заболотного.

Действия голкипера были неудачными, экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин написал в твиттере:

– Заболотный не особо хочет сегодня ловить.

Заболотный не особо хочет сегодня ловить... #АрсеналУрал – Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) March 10, 2017 ПЕРВЫЙ ГОЛ. 19-Я МИНУТА

Арбитр назначает пенальти в ворота "Урала". Расич бьет низом – мяч летит в ту же сторону, куда падает и Заболотный. Вратарь кладет руку в сторону мяча, но не успевает его достать.

Бурмистров со штрафного навешивает в штрафную – мяч попадает в голову Расичу и летит в угол, в который падает и голкипер Заболотный. Ему не удается отбить мяч.