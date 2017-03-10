22:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Николай ЗАБОЛОТНЫЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
17

Открывающий программу 19-го тура премьер-лиги матч "Арсенал""Урал" запомнится игрой вратаря гостей Николая Заболотного.

Действия голкипера были неудачными, экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин написал в твиттере:

– Заболотный не особо хочет сегодня ловить.

ПЕРВЫЙ ГОЛ. 19-Я МИНУТА

Арбитр назначает пенальти в ворота "Урала". Расич бьет низом – мяч летит в ту же сторону, куда падает и Заболотный. Вратарь кладет руку в сторону мяча, но не успевает его достать.

ВТОРОЙ ГОЛ. 61-Я МИНУТА

Бурмистров со штрафного навешивает в штрафную – мяч попадает в голову Расичу и летит в угол, в который падает и голкипер Заболотный. Ему не удается отбить мяч.

Сергей ЕГОРОВ

0
0
0
0
17
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

RSDsouth

1- й гол : упал по центру,открыл все углы ; 2-й гол : заранее проверил насколько открыл левый от себя угол ( на видео видно ).

23:31

RobertH

Стриж,это точно.Быстро все забыли,чё творил судья ,когда вытаскивал Барселону,и дружно все переключились на якобы спецом пропущенные мячи вратарем Урала....Смешно.

23:27

Алый Дракон

Я тоже не увидел ничего криминального... Странный коммент Руслана - он свечку держал, когда Заболотный, типа, "принял решение", типа "специально" пропускать?)... Нигматуллин лично видел, как Заболотный ставил у буков, или деньги принимал за сдачу матча?...

23:25

rusfed 2.0

Он не в угол бросился, а лег туда где стоял, нет? ))

23:23

Artemonius

Голы как голы,ничего криминального нет в них...а я то думал....

23:15

Новоуепинни

Нигматулин сразу видно знаток. Разбирается.

23:15

kim-1965

Тот ли это Заболотный, который специально голы пропускал в ворота Спартака, в матче с Зенитом?

23:14

vatnik

идиоты, для наживы сливать надо было арсеналу после 1-0, когда кэф 12 был или пропускать от Урала и потом выигрывать

23:12

redgy

и что такого в этих голах? сэ подкармливает свою основную аудиторию - помешанных на догах людишек

22:58

RSDsouth

Нет, ну зачем самому честному Чемпионату все это ?

22:56

kaduly

Акинфеев еще смешнее пропускает

22:54

pushgun

Бред полнейший и печально, что его бывший вратарь пишет! Иж ты пенальти не отбил специально... Ничего глупее этих высказываний не слышал.

22:51

гог

Очередной товарняк урала.

22:50

Стриж

...притянуто за уши. ИМХО. Коли уж хотите ловить "договорняки" - то вон, спросите немецкого турка, который Барселоне насудил 6-1. )))

22:50

Avon151281

И в чем вратарь накосячил??? Ну не спас,но и мячи были далеко не лайт. Далеко не каждый бы вытащил,очень далеко

22:42

Николай ВасильевичЪ

Гриша сказал,что Заболотный был не в себе,,,Хрень полная,у буков сделал ставку нв проигрыш Урала,продажный вратаришко)))

22:40

Птицuk

Несуразный клуб Урал. Так всегда бывает, когда люди занимаются не своим делом. Какой нафиг футбол в краю, где 8 месяцев - зима? Развивайте лучше хоккей, для этого есть все условия. Даже ту коробку, в которой не хотят играть другие команды, надо переделать для хоккея, пусть пацаны играют. Энергию Гриши Иванова да на хоккей бы направить - играл бы сейчас Авто вместо Металлурга...

22:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ