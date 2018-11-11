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"Как говорят, после дождя всегда выходит солнце". Геркус - о ничьей с "Рубином"

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Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после матча 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) сравнил эту ничью с туманом.

Как говорят, после дождя всегда выходит солнце. У нас после португальского ливня, образно выражаясь, в Казани был туман. Дальше надеемся, что из-за тумана покажется то самое солнце. Сегодня ничья. Едем дальше, - написал Геркус в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как говорят, после дождя всегда выходит солнце. У нас после португальского ливня, образно выражаясь, в Казани был туман. Дальше надеемся, что из-за тумана покажется то самое солнце. Сегодня ничья. Едем дальше🚂 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 11 Ноя 2018 в 7:46 PST

"Локомотив" после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. 

Рубин - Локомотив

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