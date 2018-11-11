"Как говорят, после дождя всегда выходит солнце". Геркус - о ничьей с "Рубином"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после матча 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) сравнил эту ничью с туманом.

- Как говорят, после дождя всегда выходит солнце. У нас после португальского ливня, образно выражаясь, в Казани был туман. Дальше надеемся, что из-за тумана покажется то самое солнце. Сегодня ничья. Едем дальше, - написал Геркус в своем Инстаграме.

"Локомотив" после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

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