Как голосовал Семак при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак при определении победителя на первое место поставил нападающего " Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших наставник питерцев также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Александра Головина (ЦСКА и "Монако"), Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Романа Зобнина ("Спартак").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!