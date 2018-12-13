Как голосовал Романцев при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Александра Головина (ЦСКА и "Монако"), Алексея Миранчука ("Локомотив") и Романа Зобнина ("Спартак"). ​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!