20:15 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Рибалта при определении лучшего игрока России

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта при определении победителя на первое место поставил защитника "Зенита" Бранислава Ивановича. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу, Леандро Паредеса, Далера Кузяева и Андрея Лунева (все – "Зенит").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

 

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