20:00 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Прядкин при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева, Мариу Фернандеса (оба - ЦСКА), Александра Головина (ЦСКА и "Монако") и Романа Зобнина ("Спартак").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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