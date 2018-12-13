19:45 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Петр Макаренко при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Александра Головина (ЦСКА и "Монако"), Дениса Черышева ("Валенсия"), Романа Зобнина ("Спартак") и Мариу Фернандеса (ЦСКА).

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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