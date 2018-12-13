Как голосовал Парфенов при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов при определении победителя на первое место поставил защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Романа Зобнина ("Спартак"), Мариу Фернандеса (ЦСКА) и Мануэла Фернандеша ("Локомотив").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!