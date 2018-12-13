Как голосовал Кононов при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, до недавнего времени возглавлявший "Арсенал", при определении победителя на первое место поставил полузащитника красно-белых Романа Зобнина. В пятерку лучших он также включил Луиза Адриану, Зе Луиша (оба – "Спартак"), Артема Дзюбу ("Зенит") и Виктора Классона ("Краснодар").​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!