Как голосовал Карпин при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин при определении победителя на первое место поставил полузащитника ЦСКА и "Монако" Александра Головина. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Мануэла Фернандеша ("Локомотив"), Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Леандро Паредеса ("Зенит").​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!