Как голосовал Хохлов при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Юрия Газинского ("Краснодар"), Романа Зобнина ("Спартак"), Вандерсона Масиэла ("Краснодар") и Антона Шунина ("Динамо").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!