Как голосовал Хашиг при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг при определении победителя на первое место поставил бывшего защитника команды Андреаса Гранквиста. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Артема Дзюбу ("Зенит"), Юрия Газинского и Вандерсона Масиэла (оба – "Краснодар").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!