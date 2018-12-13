Как голосовал Гончаренко при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер РПЛ? Вот итоги.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко при определении победителя на первое место поставил вратаря команды Игоря Акинфеева. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Николу Влашича и Федора Чалова и Мариу Фернандеса (все – ЦСКА).​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!