Как голосовал Геркус при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Антона Миранчука, Алексея Миранчука (оба – "Локомотив"), Александра Головина (ЦСКА и "Монако") и Романа Зобнина ("Спартак").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!