Как голосовал Газзаев при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер? Вот итоги.

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев при определении победителя на первое место поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Сергея Игнашевича (ЦСКА), Дениса Черышева ("Валенсия) и Мариу Фернандеса (ЦСКА).​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!