Как голосовал Фурсенко при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко при определении победителя на первое место поставил полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА), Далера Кузяева и Андрея Лунева (оба – "Зенит").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!