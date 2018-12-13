20:45 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Федун при определении лучшего игрока России

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджуры? Вот итоги.

Владелец "Спартака"  Леонид Федун при определении победителя на первое место поставил полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Игоря Акинфеева (ЦСКА), Дениса Черышева ("Валенсия") и Мариу Фернандеса (ЦСКА).

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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