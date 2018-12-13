Как голосовал Бышовец при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовал каждый тренер? Вот итоги.

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец при определении победителя на первое место поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. В пятерку лучших он также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Артема Дзюбу ("Зенит"), Дениса Черышева ("Валенсия) и Николу Влашича (ЦСКА).​

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!