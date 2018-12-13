18:00 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Бабаев при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор ЦСКА  Роман Бабаев при определении победителя на первое место поставил вратаря команды Игоря Акинфеева. В пятерку лучших он также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Александра Головина (ЦСКА и "Монако"), Сергея Игнашевича (ЦСКА) и Артема Дзюбу ("Зенит").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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