Как голосовал Александр Егоров при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Глава ДСИ Александр Егоров при определении победителя на первое место поставил защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Игоря Акинфеева (ЦСКА), Дениса Глушакова ("Спартак") и Мариу Фернандеса (ЦСКА).

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!