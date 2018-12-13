17:45 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Алаев при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

И.о президента РФС Александр Алаев при определении победителя на первое место поставил нападающего " Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича (оба – ЦСКА), Александра Головина (ЦСКА и "Монако") и Романа Зобнина ("Спартак").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

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