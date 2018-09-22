Как фанаты встретили Глушакова и Ещенко. Видео

Игроки "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко сегодня проводят матч за молодежную команду красно-белых против ЦСКА. Армейские болельщики встретили футболистов свистом, спартаковские же - аплодисментами.

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).

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