Как Ещенко проходит реабилитацию. Видео

Защитник "Спартака" Андрея Ещенко проходит реабилитацию после операции. Как отмечает пресс-служба красно-белых, впереди его ждет долгое восстановление.

Футболист 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава. 34-летний игрок выбыл примерно на полгода.