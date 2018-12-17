Как Ещенко проходит реабилитацию. Видео

Защитник "Спартака" Андрея Ещенко проходит реабилитацию после операции. Как отмечает пресс-служба красно-белых, впереди его ждет долгое восстановление.
Футболист 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава. 34-летний игрок выбыл примерно на полгода.
Андрей Ещенко проводит реабилитацию.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 декабря 2018 г.
Впереди долгое восстановление после операции. 🔴⚪️✊🏻#Спартак #АндрейЕщенко #Spartak pic.twitter.com/hIHCaUpEO5
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