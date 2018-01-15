Как Дзюба и Шатов узнали о том, что не летят на сбор "Зенита". Отвечает Малафеев

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" сказал, что Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев и Александр Анюков узнали о том, что не летят с командой на сбор в ОАЭ в клубе. Ранее он отметил, что все вышеназванные игроки, кроме Дзюбы, будут готовиться к возобновлению сезона в "Зените-2".

– Говорят, у Манчини не было никакого разговора с Дзюбой, Шатовым, Новосельцевым и Анюковым, и о том, что не летят на сбор, футболисты узнали чуть ли не из прессы. Это правда?

– Нет. Игроки все узнали в клубе. Футболисты всегда первыми получают информацию о таких решениях. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью с Вячеславом Малафеевым //

"Зенит" без Дзюбы и Шатова, зато рядом со "Спартаком"