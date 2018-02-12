Кахор Муминов: "Зенит" в принципе не хотел отпускать Шатова"

Представитель ProSport Management, консультирующий Олега Шатова, рассказал "СЭ" об обстоятельствах перехода на правах аренды 27-летнего полузащитника из "Зенита" в "Краснодар".

– Насколько сложными получились переговоры?

– Не скрою, сложными, потому что "Зенит" в принципе не хотел отпускать Олега.

– Вот как?

– Да. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, "Олег не входит в планы". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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