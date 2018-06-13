Кахор Муминов: "У Маслова было несколько предложений, "Спартак" оказался самым настойчивым"

Представитель компании ProSport Management Кахор Муминов прокомментировал "СЭ" переход 18-летнего защитника Павла Маслова из "Тюмени" в "Спартак".

– Павел – уникальный в своем роде игрок, в 17 лет провел более 50 матчей за взрослую команду, – отметил Муминов. – Он также выступает за юношескую сборную России 2000 года рождения, главным тренером которой является Андрей Гордеев. При правильном отношении к работе уже Павел будет готов к переходу в первую команду.

Не скроем, у нас имелось предложения от нескольких команд, но самым настойчивым оказался "Спартак". Подкупила именно целеустремленность москвичей. Для нас большая честь, что Маслов стал футболистом самого титулованного клуба страны. (Вячеслав КОРОТКИН)