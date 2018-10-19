Кахор Муминов: "Смолов мог изменить восприятие европейцев о русских игроках"

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Федором Смоловым, Кахор Муминов в интервью "СЭ" заявил, что форвард мог бы изменить мнение европейцев о русских игроках.

– У русских игроков сложился не самый привлекательный образ на Западе, – отметил Муминов. – Один ленивый, другой загульный, третий интроверт и так далее. Угрюмые, некоммуникабельные, не пытающиеся адаптироваться в чужой среде, очень плохо переносящиеся трудности.

– Чем тогда Смолов мог покорить условных англичан или немцев?

– В первую очередь знанием языка. Он еще в "Фейеноорде" сразу же влился в коллектив, начал общаться. Если бы Смолов приехал в европейский клуб, мир увидел бы другого русского футболиста. Блестящий английский (с шутками, сокращениями, слэнгом), эрудиция, воспитание. Очень современный парень. Увлекается музыкой, НБА, НХЛ. Не замкнутый. (Виталий Айрапетов)

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