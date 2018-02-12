Кахор Муминов: "Шатов выплатит "Зениту" из личных средств 25 миллионов рублей"

Представитель ProSport Management, консультирующий Олега Шатова, рассказал "СЭ" об обстоятельствах перехода на правах аренды 27-летнего полузащитника из "Зенита" в "Краснодар".

– Правда, что за то, чтобы выступать за "Краснодар" до конца сезона, Олег выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей?

– Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с "Краснодаром" о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против "Зенита", Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только. Герман Ткаченко тоже поучаствовал финансово.

Хотя в нашей компании в таких ситуациях мы, как правило, задаемся вопросом: что-то делаем не так, раз за переход приходится платить и игроку, и нам…

– А "Краснодар" не предлагал заплатить эти деньги сам?

– А вы когда-нибудь общались с Владимиром Леонидовичем Хашигом (генеральный директор "Краснодара". – Прим. "СЭ")? Это очень жесткий переговорщик, он из тех современных менеджеров, для которых сохранение параметров бюджета, не только сделки, но и сезона в целом – высшая ценность. Это неплохой подход, но здесь важно суметь не выплеснуть с водой младенца. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Кахора Муминова