Кахор Муминов: "Не исключаю, что Шатов просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым"

Представитель ProSport Management, консультирующий Олега Шатова, рассказал "СЭ" об обстоятельствах перехода на правах аренды 27-летнего полузащитника из "Зенита" в "Краснодар".

– Почему Шатов отправился все-таки в "Краснодар"? Были ли другие варианты?

– Да были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с "Зенитом". И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в "Краснодар"

– Почему?

– Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в "Краснодаре", в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Кахора Муминова