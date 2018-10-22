Кафельников заявил, что руководство сделало Карреру крайним в неудачах "Спартака"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" заявил, что Массимо Карреру просто сделали крайним. Он также добавил, что в клубе после ухода Квинси Промеса нет ключевых футболистов, который оставлял 50 процентов команды.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

– Выигрывает команда, проигрывает тренер. Не согласны?

– Поймите одну простую вещь. В "Спартаке" нет ключевых футболистов сейчас, стержневых, которые делают погоду. Промес составлял 50 процентов команды. Даже больше. А руководство решило его продать... Как тренер должен реагировать?

– На Промесе же свет клином не сошелся.

– Но где реальная замена голландцу? Где новый системообразующий игрок? Это все равно, что кастрированный мужчина. Так и тренер образно без Промеса. Можете так и написать! А с Карерры теперь весь спрос... Сделали его крайним.

– Четыре дня назад Массимо предчувствовал, что его могут уводить?

– Да нет, конечно! Он хотел работать. Говорил, что будет делать все на благо "Спартака". Подчеркивал, что больше всех любит фанатов, которые его по-настоящему поддерживают.

– По-вашему, теперь "Спартак" еще 16 лет не станет чемпионом?

– Ну да, 16... Скажете тоже. 26!

Евгений Кафельников: "Карреру "кастрировали" продажей Промеса. И сделали крайним!"

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