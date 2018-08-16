Кафельников уверен: "Спартак" против "Краснодара" должен играть без Глушакова и Комбарова

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в очередной раз выразил недовольство уровнем игры Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По мнению теннисиста, главный тренер красно-белых Массимо Каррера не должен выпускать их на игру с "Краснодаром".

"Массимо, porco dio ("свиной бог" - ит.)!!! Можешь на матч с "Краснодаром" поставить в основу с начала матча Ханни, Мельгарехо, Ломовицкого! Только без Глушакова и Комбарова! Porfavore ("пожалуйста" - исп.)" - написал Кафельников в Твиттере

После поражения от ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (3:2, 0:0) Кафельников выразил уверенность, что с футболистами нужно в ближайшее время расстаться.

Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 18 августа, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Краснодар" - "Спартак".

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