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Кафельников - Рабинеру: "А кого ты хочешь обыграть с таким составом как у "Спартака"?

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Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в переписке с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинерем высказал мнение, что у красно-белых слабый состав. Сегодня, 21 октября, "Спартак" дома проиграл "Арсеналу" (2:3) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

 

- "Ахмат", "Ростов", "Арсенал". Три домашних поражения подряд. Кому еще можно проиграть на своем поле?, - написал в Твиттере Рабинер.

На что Кафельников ответил: "А кого ты хочешь обыграть с таким составом сегодня как у нас?"

По данным Transfermarkt.dе, "Спартак" находится на третьем месте в чемпионате России по суммарной стоимости игроков (приблизительно 106 миллионов евро). 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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