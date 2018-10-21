Кафельников - Рабинеру: "А кого ты хочешь обыграть с таким составом как у "Спартака"?

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в переписке с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинерем высказал мнение, что у красно-белых слабый состав. Сегодня, 21 октября, "Спартак" дома проиграл "Арсеналу" (2:3) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

А кого ты хочешь обыграть с таким составом сегодня как у нас??? https://t.co/B15uDfGRBd – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 21 октября 2018 г.

- "Ахмат", "Ростов", "Арсенал". Три домашних поражения подряд. Кому еще можно проиграть на своем поле?, - написал в Твиттере Рабинер.

На что Кафельников ответил: "А кого ты хочешь обыграть с таким составом сегодня как у нас?"

По данным Transfermarkt.dе, "Спартак" находится на третьем месте в чемпионате России по суммарной стоимости игроков (приблизительно 106 миллионов евро).