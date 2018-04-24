Кафельников призвал фанатов "Спартака" к бойкоту домашних матчей команды

Бывший лидер теннисного рейтинга ATP, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в Твиттере обратился к болельщикам красно-белых с призывом к бойкоту домашних матчей клуба в концовке чемпионата России. Накануне команда под руководством Массимо Карреры дома проиграла "Ахмату" во встрече 27-го тура премьер-лиги.

Отметим, что для "Спартака" это поражение стало третьим подряд во всех турнирах. Ранее красно-белые проиграли "Уралу" (1:2) в чемпионате и "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти) в 1/2 финала Кубка России.

"Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей, за последние 3 игры, - написал Кафельников. - Я даже свои 6 абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней".

После 27 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Второе место занимает ЦСКА (51), лидирует "Локомотив" (57).

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Как же мне хочется,чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей,за последние 3 игры! Я даже свои 6 абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то,что мы на себе испытали за 10 дней . – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.

Расписание матчей "Спартака" до конца чемпионата России



28-й тур. 29 апреля (воскресенье) - "Амкар" - "Спартак", начало - 14.00.

29-й тур. 5 мая (суббота) - "Спартак" - "Ростов", начало - 19.00.

30-й тур. 13 мая (воскресенье) - "Спартак" - "Динамо", начало - 14.00.

* - по московскому времени