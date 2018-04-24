Кафельников призвал фанатов "Спартака" к бойкоту домашних матчей команды

Бывший лидер теннисного рейтинга ATP, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в Твиттере обратился к болельщикам красно-белых с призывом к бойкоту домашних матчей клуба в концовке чемпионата России. Накануне команда под руководством Массимо Карреры дома проиграла "Ахмату" во встрече 27-го тура премьер-лиги.
Отметим, что для "Спартака" это поражение стало третьим подряд во всех турнирах. Ранее красно-белые проиграли "Уралу" (1:2) в чемпионате и "Тосно" (1:1, 4:5 - по пенальти) в 1/2 финала Кубка России.
"Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей, за последние 3 игры, - написал Кафельников. - Я даже свои 6 абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней".
После 27 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Второе место занимает ЦСКА (51), лидирует "Локомотив" (57).
Каррера или Глушаков - останется только один? //
Увольнение Карреры сейчас - еще 16 лет без титула //
10 самых унизительных поражений "Спартака" в чемпионатах России
Как же мне хочется,чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей,за последние 3 игры! Я даже свои 6 абонементов никому отдавать не стану. Почувствовали бы они то,что мы на себе испытали за 10 дней .– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.
Расписание матчей "Спартака" до конца чемпионата России
28-й тур. 29 апреля (воскресенье) - "Амкар" - "Спартак", начало - 14.00.
29-й тур. 5 мая (суббота) - "Спартак" - "Ростов", начало - 19.00.
30-й тур. 13 мая (воскресенье) - "Спартак" - "Динамо", начало - 14.00.
* - по московскому времени
Iva29
Истеричка
15:04
Океан
Как он играл к нему ходил народ...унижался...верил
14:52
Mamoru
Истинный фанат.
14:50
Товарищ Бендер!
Как этого клоуна вообще пускают на стадион?
14:44
Levbereg
Я ждал его заявления. Даже где то постил об этом. Как же без кокосовых размышлений о бесконечности вселенной.
14:44
stronger
И он ещё себя считает болельщиком "Спартака"? -((( Или г-н Кафельников только чемпионские эмоции признаёт? Когда он "пешком под стол ходил" - был тяжелейший период в жизни "Спартака" - команда по итогам сезона 1976 года вылетела в Первую Лигу. Единственный сезон, проведённый рангом ниже, был отмечен сумасшедшей поддержкой болельщиков. Не было (как сейчас у Евгения) ни соплей, ни криков, ни обид. Люди в столь тяжёлый для "Спартака" период, наоборот, - объединились и поддержали команду. Именно так и должен себя вести настоящий КББ, а не рвать волосы на голове, не кричать: "Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает... " (с) и уж, тем более, не призывать к бойкоту. Позор бывшему теннисисту, считающим себя болельщиком красно-белых... / / / Вперёд, "Спартак"!
14:41
Samba01
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее"
14:40
rusfed 2.0
Спартаковский фан - это диагноз
14:20
cvetal
Фарисей фанатского движения. Истинные болельщики Спартака всегда рядом, и в победы и в поражения, и в радости и в печали!
14:20
П_о_в_а_р_
А абоны халявные? Все 6 халявные?)
14:20