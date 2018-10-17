22:22 17 октября | Футбол — РПЛ

Кафельников принес извинения Самедову за твит о бунте

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Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в Твиттере извинился перед полузащитником красно-белых Александром Самедовым. 19 сентября олимпийский чемпион по теннису заявил, что Самедов вместе с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым организовал бунт в раздевалке по сливу главного тренера команды Массимо Карреры.

- Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения Александру Самедову за твит о бунте, - написал Кафельников, добавив хэштег #заМассимо. 

 

Ранее стало известно, Кафельников и Каррера пришли в СК "Олимпийский" на "ВТБ Кубок Кремля".

Евгений Кафельников: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры" //
Евгений Кафельников: "Мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" //
Евгений Кафельников: "Публично извинюсь, если Глушаков, Комбаров и Самедов скажут, что между ними и Каррерой никаких проблем нет" //

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