Кафельников посоветовал болельщикам не приходить на матчи "Спартака"

Экс-первая ракетка мира по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что фанатам необходимо бойкотировать матчи московской команды.
– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще, – написал Кафельников в Твиттере. – Сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот!
Сегодня "Спартак" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России проиграл "Уралу" (1:2). Московская команда потерпела четвертое домашнее поражение в чемпионате России подряд.
Пока вы(фанаты) ходите на трибуны,ничего не изменится вообще. Сейчас самое время полюбить себя в Спартаке,а не наоборот!– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 ноября 2018 г.
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