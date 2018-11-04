Кафельников посоветовал болельщикам не приходить на матчи "Спартака"

Экс-первая ракетка мира по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что фанатам необходимо бойкотировать матчи московской команды.

– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще, – написал Кафельников в Твиттере. – Сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот!

Сегодня "Спартак" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России проиграл "Уралу" (1:2). Московская команда потерпела четвертое домашнее поражение в чемпионате России подряд.